Врач Ганушкина перечислила распространённые инфекции в дачный сезон

Заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина назвала наиболее распространённые инфекции в дачный сезон в России.

В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что наиболее распространёнными инфекциями весной в России являются энцефалит и боррелиоз.

«Зимой они (клещи. — RT) спят в лесной подстилке, а как только снег начинает таять, они выползают, испытывая сильное чувство голода, нападают, откладывают достаточно большое количество яиц и начинают размножаться. Встретить их можно не только в лесу, но и в парках, поэтому следует соблюдать меры предосторожности», — заявила Ганушкина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.