Врач Ганушкина перечислила распространённые инфекции в дачный сезон
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В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что наиболее распространёнными инфекциями весной в России являются энцефалит и боррелиоз.
«Зимой они (клещи. — RT) спят в лесной подстилке, а как только снег начинает таять, они выползают, испытывая сильное чувство голода, нападают, откладывают достаточно большое количество яиц и начинают размножаться. Встретить их можно не только в лесу, но и в парках, поэтому следует соблюдать меры предосторожности», — заявила Ганушкина.
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