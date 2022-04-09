Врач Ганушкина перечислила распространённые инфекции в дачный сезон

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Заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина назвала наиболее распространённые инфекции в дачный сезон в России.
Врач Ганушкина перечислила распространённые инфекции в дачный сезон
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В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что наиболее распространёнными инфекциями весной в России являются энцефалит и боррелиоз.

«Зимой они (клещи. — RT) спят в лесной подстилке, а как только снег начинает таять, они выползают, испытывая сильное чувство голода, нападают, откладывают достаточно большое количество яиц и начинают размножаться. Встретить их можно не только в лесу, но и в парках, поэтому следует соблюдать меры предосторожности», — заявила Ганушкина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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