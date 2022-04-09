Специалист Зыков прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений
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«России нужен свой онлайн-магазин мобильных приложений, потому что пользовали Google Play уже не могут оплачивать игры и привычные сервисы по подписке, совершать платежи внутри приложений, а разработчики лишились возможности заработка, в том числе из-за отключения рекламы», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, ряд отечественных IT-компаний работают над созданием магазина приложений NashStore.
Как добавил Зыков, в появлении новой площадки заинтересован в первую очередь бизнес.
Ранее интернет-технолог Никита Прохоров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, который сообщил, что в России скоро нельзя будет скачать приложения из зарубежных интернет-магазинов.