Специалист Зыков прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений

Короткая ссылка
Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений.
Специалист Зыков прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений
  • Gettyimages.ru
  • © LaylaBird

«России нужен свой онлайн-магазин мобильных приложений, потому что пользовали Google Play уже не могут оплачивать игры и привычные сервисы по подписке, совершать платежи внутри приложений, а разработчики лишились возможности заработка, в том числе из-за отключения рекламы», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, ряд отечественных IT-компаний работают над созданием магазина приложений NashStore.

Как добавил Зыков, в появлении новой площадки заинтересован в первую очередь бизнес.

Ранее интернет-технолог Никита Прохоров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, который сообщил, что в России скоро нельзя будет скачать приложения из зарубежных интернет-магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить