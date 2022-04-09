Специалист Зыков прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений.

«России нужен свой онлайн-магазин мобильных приложений, потому что пользовали Google Play уже не могут оплачивать игры и привычные сервисы по подписке, совершать платежи внутри приложений, а разработчики лишились возможности заработка, в том числе из-за отключения рекламы», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, ряд отечественных IT-компаний работают над созданием магазина приложений NashStore.

Как добавил Зыков, в появлении новой площадки заинтересован в первую очередь бизнес.

Ранее интернет-технолог Никита Прохоров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, который сообщил, что в России скоро нельзя будет скачать приложения из зарубежных интернет-магазинов.