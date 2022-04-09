Столичные власти рассказали о работе технополиса «Москва»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о работе технополиса «Москва».
Столичные власти рассказали о работе технополиса «Москва»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщает kp.ru.

«Резиденты ОЭЗ Москвы за время своей работы на площадках особой экономической зоны произвели продукции различных отраслей на сумму более 100 млрд рублей», — отметил Ефимов.

По его словам, предприятия технополиса обладают мощными компетенциями в микроэлектронике и биотехнологиях.

Как отметил вице-мэр, в микроэлектронный кластер ОЭЗ входят свыше 30 резидентов, в кластер медицинских технологий и биофармацевтики — более 20.

Ещё несколько резидентов представляют IT-сектор.

Ранее НСН сообщала, что двум технопаркам и промкомплексу Москвы предоставят льготы по аренде земли.

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