Власти Подмосковья: регион полностью обеспечен семенами и удобрениями

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Министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов заявил, что регион полностью обеспечен семенами и удобрениями для начала весенне-полевых работ.
Власти Подмосковья: регион полностью обеспечен семенами и удобрениями
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Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день Московская область полностью обеспечена семенами и удобрениями для старта весенне-полевых работ. Примерно через неделю техника уже выйдет в поля», — заявил Мурашов.

Глава Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу на 5% увеличить посевные площади в 2022 году.

Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.

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