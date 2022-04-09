Власти Подмосковья: регион полностью обеспечен семенами и удобрениями

Министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов заявил, что регион полностью обеспечен семенами и удобрениями для начала весенне-полевых работ.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день Московская область полностью обеспечена семенами и удобрениями для старта весенне-полевых работ. Примерно через неделю техника уже выйдет в поля», — заявил Мурашов.

Глава Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу на 5% увеличить посевные площади в 2022 году.

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