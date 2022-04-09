Власти Подмосковья: регион полностью обеспечен семенами и удобрениями
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На сегодняшний день Московская область полностью обеспечена семенами и удобрениями для старта весенне-полевых работ. Примерно через неделю техника уже выйдет в поля», — заявил Мурашов.
Глава Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу на 5% увеличить посевные площади в 2022 году.
Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.