В марте в России продали 8800 новых малотоннажных грузовых автомобилей

В марте 2022 года в России продали 8800 новых малотоннажных грузовых автомобилей, что на 21% меньше, чем годом ранее.

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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Лидером осталась «Группа ГАЗ» с 3815 проданными машинами. Далее следуют УАЗ (1218 автомобилей) и Ford (1210). Также в список попали Lada и Peugeot. Около четверти от общего объёма продаж в данном сегменте приходится на «Газель NEXT». Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка».