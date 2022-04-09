В марте в России продали 8800 новых малотоннажных грузовых автомобилей
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Лидером осталась «Группа ГАЗ» с 3815 проданными машинами.
Далее следуют УАЗ (1218 автомобилей) и Ford (1210).
Также в список попали Lada и Peugeot.
Около четверти от общего объёма продаж в данном сегменте приходится на «Газель NEXT».
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка».