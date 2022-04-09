Специалист по рынку труда Знак прокомментировал ситуацию на рынке самозанятых

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Генеральный директор сервиса поиска специалистов Qugo Игорь Знак прокомментировал ситуацию на рынке самозанятых.
Специалист по рынку труда Знак прокомментировал ситуацию на рынке самозанятых
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«Несмотря на общую стагнацию, мы наблюдаем стабильный рост количества активных исполнителей от месяца к месяцу. Это те пользователи, которые не просто зарегистрировались, но и часто выполняют задания», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, по числу заданий наибольший спрос наблюдался в таких отраслях, как ремонт транспорта (рост в марте к февралю 2022 года — в два раза), подбор персонала (40%), ремонт и строительство (33%), грузоперевозки (30%).

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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