Специалист по рынку труда Знак прокомментировал ситуацию на рынке самозанятых

Генеральный директор сервиса поиска специалистов Qugo Игорь Знак прокомментировал ситуацию на рынке самозанятых.

«Несмотря на общую стагнацию, мы наблюдаем стабильный рост количества активных исполнителей от месяца к месяцу. Это те пользователи, которые не просто зарегистрировались, но и часто выполняют задания», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, по числу заданий наибольший спрос наблюдался в таких отраслях, как ремонт транспорта (рост в марте к февралю 2022 года — в два раза), подбор персонала (40%), ремонт и строительство (33%), грузоперевозки (30%).

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.