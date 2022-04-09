В Ростовской области зафиксировали 396 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 396 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 730 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 367 598. Выздоровели около 352 тыс. человек.

В целом за минувшие 24 часа в России выявили 13 573 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.