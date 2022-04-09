В России ввели требования безопасности для временных зданий, где проводятся мероприятия
«Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности... к подготовке и организации массовых мероприятий с использованием временных зданий и сооружений, в том числе возводимых в существующих зданиях», — приводит ТАСС утверждённый МЧС России свод правил.
Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Мероприятие считается массовым, если в нём принимают участие более 50 человек.
К временным сооружениям относят некапитальные строения, возводимые специально или приспосабливаемые на определённый период для проведения мероприятий.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян ранее выступил за введение обязательного страхования от пожаров.