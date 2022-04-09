В России ввели требования безопасности для временных зданий, где проводятся мероприятия

Короткая ссылка
В России впервые ввели требования пожарной безопасности для временных зданий, в которых проводятся форумы, выставки, концерты и прочие мероприятия.

«Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности... к подготовке и организации массовых мероприятий с использованием временных зданий и сооружений, в том числе возводимых в существующих зданиях», — приводит ТАСС утверждённый МЧС России свод правил.

Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Мероприятие считается массовым, если в нём принимают участие более 50 человек. 

К временным сооружениям относят некапитальные строения, возводимые специально или приспосабливаемые на определённый период для проведения мероприятий.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян ранее выступил за введение обязательного страхования от пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить