В Приморье вандалы разбили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
- РИА Новости
«Местные вандалы разгромили монумент жителям Партизанска, павшим в сражениях Великой Отечественной войны... Горько и обидно», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в соцсетях распространилось видео разбитого вандалами мемориала, на постаменте была разбита облицовка, её куски разбросаны вокруг.
Правонарушителей разыскивает полиция.
В декабре в Волгограде вандалы повредили памятник «Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь».