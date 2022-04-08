В Приморье вандалы разбили памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Вандалы разбили памятник жителям приморского города Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городская администрация.

«Местные вандалы разгромили монумент жителям Партизанска, павшим в сражениях Великой Отечественной войны... Горько и обидно», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в соцсетях распространилось видео разбитого вандалами мемориала, на постаменте была разбита облицовка, её куски разбросаны вокруг.

Правонарушителей разыскивает полиция.

В декабре в Волгограде вандалы повредили памятник «Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь».