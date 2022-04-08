В Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей

В Севастополе в настоящее время проживают около 5 тыс. многодетных семей, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Александра Кулагина.

«Общий размер госсоцпомощи для многодетных семей с низкими доходами увеличился за счёт доплат на каждого ребёнка. Так, если ранее предельный размер выплаты составлял 3,5 тыс. рублей, то в настоящее время эти семьи могут получать до 35 тыс. рублей», — сказал Кулагин.

На выплаты семьям с детьми в городе ежегодно направляют более 2 млрд рублей, поддержку получают около 20 тыс. семей.

Также стало известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с детскими садами в республике, передаёт «Крыминформ».

«Фактически мы за полтора-два года должны полностью по Крыму ликвидировать всю актуальную очередь без исключения. Деньги в программе, поручения все президента есть», — сказал он.

При симферопольской школе №18 открыли модульный детский сад, детей он примет в понедельник. В 2022 году планируется ввести ещё три детсада в Симферополе.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области выплатят по 5 тыс. рублей нуждающимся жителям региона.