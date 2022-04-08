Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили трёхсторонние договорённости по Карабаху

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Глава МИД России Сергей Лавров в рамках телефонных переговоров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым процесс реализации трёхсторонних соглашений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили трёхсторонние договорённости по Карабаху
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации всех положений трёхсторонних договорённостей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — сказано в сообщении.

Они обсудили деятельность Трёхсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей, усилия по запуску Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и создание условий для переговоров о подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

31 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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