В Минобрнауки планируют в течение ближайшего года ввести цифровые дипломы в России

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Минобрнауки планирует начать выдавать цифровые дипломы в России в течение ближайшего года. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.
В Минобрнауки планируют в течение ближайшего года ввести цифровые дипломы в России
  • Gettyimages.ru
  • © Ishii Koji

«Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести», — приводит РИА Новости его слова.

Фальков отметил, что цифровые дипломы планируют выдавать по всей России по единым стандартам.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке признания в России зарубежного образования при обучении россиян в высших учебных заведениях в недружественных странах.

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