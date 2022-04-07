В Минобрнауки планируют в течение ближайшего года ввести цифровые дипломы в России
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«Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести», — приводит РИА Новости его слова.
Фальков отметил, что цифровые дипломы планируют выдавать по всей России по единым стандартам.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке признания в России зарубежного образования при обучении россиян в высших учебных заведениях в недружественных странах.