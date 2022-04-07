Новак заявил о штатной работе нефтегазовой и электроэнергетической отраслей России

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отечественные нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли работают в настоящий момент в штатном режиме.
Новак заявил о штатной работе нефтегазовой и электроэнергетической отраслей России
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Он подчеркнул, что Россия с учётом принимаемых мер справится с существующими в этих отраслях проблемами.

«Хочу отметить особо, что сегодня наши и электроэнергетическая отрасль, и нефтегазовая отрасль работают в штатном режиме», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее экономист Мамду Саламе в беседе c RT заявил, что самодостаточная экономика России способна справиться с любыми санкциями, введёнными западными странами.

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