Новак заявил о штатной работе нефтегазовой и электроэнергетической отраслей России

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отечественные нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли работают в настоящий момент в штатном режиме.

Он подчеркнул, что Россия с учётом принимаемых мер справится с существующими в этих отраслях проблемами.

«Хочу отметить особо, что сегодня наши и электроэнергетическая отрасль, и нефтегазовая отрасль работают в штатном режиме», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее экономист Мамду Саламе в беседе c RT заявил, что самодостаточная экономика России способна справиться с любыми санкциями, введёнными западными странами.