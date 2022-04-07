Аналитики зафиксировали снижение в марте числа промоакций в торговых сетях
- Gettyimages.ru
- © anouchka
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агрегатор скидок и предложений Едадил.
Популярность подписок в агрегаторе, которые позволяют не пропустить появление промоакции на конкретный товар, в марте выросла вдвое относительно февраля.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.