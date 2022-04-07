Аналитики зафиксировали снижение в марте числа промоакций в торговых сетях

Аналитики подсчитали, что в марте количество промоакций в торговых сетях уменьшилось примерно на 40%, однако с начала апреля их доля начала расти. При этом скидок по-прежнему больше на продовольственные товары, чем на непродовольственные.

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