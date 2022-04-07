Аналитики зафиксировали снижение в марте числа промоакций в торговых сетях

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Аналитики подсчитали, что в марте количество промоакций в торговых сетях уменьшилось примерно на 40%, однако с начала апреля их доля начала расти. При этом скидок по-прежнему больше на продовольственные товары, чем на непродовольственные.
Аналитики зафиксировали снижение в марте числа промоакций в торговых сетях
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агрегатор скидок и предложений Едадил.

Популярность подписок в агрегаторе, которые позволяют не пропустить появление промоакции на конкретный товар, в марте выросла вдвое относительно февраля.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

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