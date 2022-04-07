В Ставрополе рассказали о подготовке к акции «Тотальный диктант»

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Координатор «Тотального диктанта» в Ставрополе Виктория Сичинава рассказала, что в городе будет организовано 10 площадок для всех желающих принять участие в акции.
В Ставрополе рассказали о подготовке к акции «Тотальный диктант»
  • РИА Новости
  • © Сергей Мелконов

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Тотальный диктант» пройдёт в Ставрополе 9 апреля в разных районах города, в том числе в музеях, библиотеках и учебных заведениях. 

«Традиционно текст для диктанта делится на четыре фрагмента и проводится в разных частях России. Такое деление сделали для того, чтобы из-за разницы в часовых поясах участники не смогли узнать текст», — объяснила Виктория Сичинава.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги» сообщал, что в 2021 году спрос на репетиторов в России вырос на 49%.

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