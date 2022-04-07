Конструктор Карфидов поделился мнением о дефиците технических специалистов в России

Завкафедры инжиниринга промышленного оборудования НИТУ «МИСиС» и генконструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов выразил мнение, что по сравнению с прошлым годом нехватка инженеров-технологов и конструкторов в России стала ощущаться острее.

«Дефицит специалистов связан с тем, что перед нами встаёт всё большее количество задач, связанных с импортозамещением, локализацией производства. И с этой точки зрения нагрузка очень сильно растёт, и спрос на кадры по огромному количеству технических областей колоссален», — объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако, по словам Карфидова, такой дефицит имеет и положительные стороны.

Так, например, квалифицированный специалист может быть уверен в своей востребованности на рынке труда и рассчитывать на высокую зарплату.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.