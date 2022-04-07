Конструктор Карфидов поделился мнением о дефиците технических специалистов в России
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«Дефицит специалистов связан с тем, что перед нами встаёт всё большее количество задач, связанных с импортозамещением, локализацией производства. И с этой точки зрения нагрузка очень сильно растёт, и спрос на кадры по огромному количеству технических областей колоссален», — объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».
Однако, по словам Карфидова, такой дефицит имеет и положительные стороны.
Так, например, квалифицированный специалист может быть уверен в своей востребованности на рынке труда и рассчитывать на высокую зарплату.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.