Конструктор Карфидов поделился мнением о дефиците технических специалистов в России

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Завкафедры инжиниринга промышленного оборудования НИТУ «МИСиС» и генконструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов выразил мнение, что по сравнению с прошлым годом нехватка инженеров-технологов и конструкторов в России стала ощущаться острее.
Конструктор Карфидов поделился мнением о дефиците технических специалистов в России
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«Дефицит специалистов связан с тем, что перед нами встаёт всё большее количество задач, связанных с импортозамещением, локализацией производства. И с этой точки зрения нагрузка очень сильно растёт, и спрос на кадры по огромному количеству технических областей колоссален», — объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако, по словам Карфидова, такой дефицит имеет и положительные стороны.

Так, например, квалифицированный специалист может быть уверен в своей востребованности на рынке труда и рассчитывать на высокую зарплату.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.

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