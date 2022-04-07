Издательский дом «Аргументы и Факты» запускает спецпроекты «Время созидать» и «Импортозамещение в России»

Короткая ссылка
Издательский дом «Аргументы и Факты» запускает два спецпроекта: «Время созидать» и «Импортозамещение в России».
Издательский дом «Аргументы и Факты» запускает спецпроекты «Время созидать» и «Импортозамещение в России»
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

«Мы собрали и будем продолжать собирать оптимистичные примеры созидания в разных областях промышленности и в разных регионах. Такие примеры показывают, что пришло то время, когда тон жизни задают созидатели», — заявил главный редактор сайта «Аргументы и Факты» Михаил Чкаников.

По словам генерального директора издательского дома Руслана Новикова, в проекте могут принять участие «отечественные производители — те, кто строит современные производства, выпускает продукцию высокого качества, то есть создаёт тот самый базис, на котором только и возможно дальнейшее развитие страны».

Подробнее о спецпроектах можно узнать на сайтах https://industry.aif.ru/ и https://aif.ru/importozamjeshchjenije.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить