Издательский дом «Аргументы и Факты» запускает спецпроекты «Время созидать» и «Импортозамещение в России»

Издательский дом «Аргументы и Факты» запускает два спецпроекта: «Время созидать» и «Импортозамещение в России».

«Мы собрали и будем продолжать собирать оптимистичные примеры созидания в разных областях промышленности и в разных регионах. Такие примеры показывают, что пришло то время, когда тон жизни задают созидатели», — заявил главный редактор сайта «Аргументы и Факты» Михаил Чкаников.

По словам генерального директора издательского дома Руслана Новикова, в проекте могут принять участие «отечественные производители — те, кто строит современные производства, выпускает продукцию высокого качества, то есть создаёт тот самый базис, на котором только и возможно дальнейшее развитие страны».

Подробнее о спецпроектах можно узнать на сайтах https://industry.aif.ru/ и https://aif.ru/importozamjeshchjenije.