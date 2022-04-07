Путин 7 апреля проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России
- kremlin.ru
«Президент планирует во второй половине дня, как раз после завершения отчёта (правительства России в Госдуме. — RT), провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил Песков.
По его словам, информация по темам совещания будет дана позже.
Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза обсудил дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.