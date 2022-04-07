Путин 7 апреля проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

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Российский президент Владимир Путин в четверг, 7 апреля, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин 7 апреля проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России
  • kremlin.ru

«Президент планирует во второй половине дня, как раз после завершения отчёта (правительства России в Госдуме. — RT), провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил Песков.

По его словам, информация по темам совещания будет дана позже.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза обсудил дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.

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