Путин 7 апреля проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин в четверг, 7 апреля, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент планирует во второй половине дня, как раз после завершения отчёта (правительства России в Госдуме. — RT), провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил Песков.

По его словам, информация по темам совещания будет дана позже.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза обсудил дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.