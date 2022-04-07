Исследование: среди россиян возросла популярность курсов по шитью и вязанию
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Об этом пишет «Газета.Ru».
«По итогам I квартала по всей стране наиболее популярными по росту спроса стали курсы по шитью (+33%)», — говорится в сообщении.
В Новосибирске число таких запросов увеличилось почти в три раза, в Сочи — в 2,5 раза, в Астрахани — в два.
Рост интереса к вязанию в целом по России составил 17%. Чаще всего специалистов из этой области ищут в Саратове, Иркутске и Перми.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».