Исследование: среди россиян возросла популярность курсов по шитью и вязанию

Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», в I квартале 2022 года россияне начали активнее интересоваться обучающими курсами по шитью и вязанию по сравнению с 2021-м.

Об этом пишет «Газета.Ru».

«По итогам I квартала по всей стране наиболее популярными по росту спроса стали курсы по шитью (+33%)», — говорится в сообщении.

В Новосибирске число таких запросов увеличилось почти в три раза, в Сочи — в 2,5 раза, в Астрахани — в два.

Рост интереса к вязанию в целом по России составил 17%. Чаще всего специалистов из этой области ищут в Саратове, Иркутске и Перми.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».