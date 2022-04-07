Кардиолог Жито назвал провоцирующие развитие заболеваний сердца привычки

Кандидат медицинских наук, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито рассказал, что предупредить развитие сердечно-сосудистого заболевания может отказ от вредных привычек.

Так, к развитию острого инфаркта миокарда приводят распространённые вредные привычки, отметил он в беседе с Пятым каналом.

В их числе курение и злоупотребление спиртными напитками.

«Алкоголь вызывает расширения в области сердца, а также другие морфологические изменения в этом органе, которые также могут приводить к развитию инфаркта миокарда», — уточнил кардиолог.

Неправильный режим питания и малоподвижный образ жизни, как сказал эксперт, также приводят к слабости сердечно-сосудистой системы.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.