Кардиолог Жито назвал провоцирующие развитие заболеваний сердца привычки
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Так, к развитию острого инфаркта миокарда приводят распространённые вредные привычки, отметил он в беседе с Пятым каналом.
В их числе курение и злоупотребление спиртными напитками.
«Алкоголь вызывает расширения в области сердца, а также другие морфологические изменения в этом органе, которые также могут приводить к развитию инфаркта миокарда», — уточнил кардиолог.
Неправильный режим питания и малоподвижный образ жизни, как сказал эксперт, также приводят к слабости сердечно-сосудистой системы.
Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.