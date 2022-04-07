Эксперт по кибербезопасности Пащенко предупредил о мошенничестве с банковскими картами

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко предупредил о популярных способах мошенничества с банковскими картами и бесконтактной оплатой.

«Мошенники играют на этой ситуации, когда началась паника у людей, что больше не работает бесконтактная оплата покупок с помощью смартфонов. Сегодня процветает мошенничество, когда людям обещают удалённо оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Якобы имеется некий банк, который не попал под санкции, и он может выступить посредником в работе с российским банком», — заявил он в интервью радио Sputnik.

По слова Пащенко, взимают плату за якобы оформление карты и просят предоставить документы для завершения процедуры.

«Потерять деньги в данном случае не так страшно. Другое дело, что эти мошенники берут данные из ваших документов и используют их, оформляя себе банковские карты», — предупредил он.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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