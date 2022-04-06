Депутат Госдумы Калашников поделился воспоминаниями о Жириновском

Депутат Госдумы Леонид Калашников поделился воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

В беседе с Пятым каналом Калашников заявил, что у них были периоды разных отношений, но он всегда относился к Жириновскому как к большому явлению в политике.

«Он не только сумел создать партию, но и все эти 30 лет поддерживал к ней внимание избирателей. Всё это делал через призму личной своей харизмы и таланта», — сказал депутат.

В свою очередь, политтехнолог, политолог Сергей Маркелов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что Жириновский «брал искренностью» и «политической смелостью».

«Он был такой правдоруб, конечно же. И важный аспект — это его эмоциональность и вовлечённость в политическое действо. Это самый, на мой взгляд, коммуникативный политик за последние 20—30 лет», — сказал эксперт.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.