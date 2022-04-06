В Нижегородском заксобрании назвали Жириновского одним из ярчайших политиков современности

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Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
В Нижегородском заксобрании назвали Жириновского одним из ярчайших политиков современности
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Один из ярчайших политиков современности, харизматичная личность, он много сделал для становления в стране многопартийной системы, внёс весомый вклад в развитие российского парламентаризма. Его смерть стала настоящим ударом», — заявил Люлин.

Со своей стороны, телеведущий Владимир Соловьёв назвал Жириновского выдающимся телевизионным деятелем и блестящим гостем, который украшал любую программу.

«Он был совершенно гениальным аналитиком с даром предвидения, и сейчас уже общеизвестно, что такое количество точных пророчеств, которые сделал в политике Жириновский, наверное, не делал никто», — цитирует Соловьёва интернет-издание argumenti.ru.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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