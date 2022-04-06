Губернатор Ленобласти Дрозденко назвал Жириновского патриотом России

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Губернатор Ленобласти Дрозденко назвал Жириновского патриотом России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Ушёл из жизни яркий, харизматичный человек, один из ветеранов российской политики. Владимир Вольфович Жириновский умел отстаивать собственную позицию, был большим патриотом России и всегда пользовался заслуженным уважением своих избирателей, соратников по партии, коллег по парламентской работе», — заявил Дрозденко.

Со своей стороны, президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что «ушла целая эпоха».

«Жириновский был олицетворением запроса огромной части нашего населения как в Советском Союзе, так и после его распада. Это был действительно универсальный политик, который мог бы состояться в любой, с моей точки зрения, стране мира. Он везде стал бы мощным политическим лидером», — отметил эксперт.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил , что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

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