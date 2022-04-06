Губернатор Ростовской области Голубев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Владимир Вольфович внёс значительный вклад в становление политической культуры и развитие парламентаризма в России», — отмечается в правительственной телеграмме.

В свою очередь, депутат Госсовета Республики Крым, председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия, член фракции ЛДПР Николай Волков в беседе с ФАН выразил мнение, что Жириновский обладал «парадоксальным чувством провидения».

«Эта потеря невосполнима не только для партии, она невосполнима для всего нашего русского мира, для России. Такие легендарные люди приходят в этот мир очень редко ― это столпы, основа нашего мира», — сказал Волков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.