В Севастополе рассказали о работе штаба помощи беженцам из ЛДНР

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Начальник управления информационной политики правительства Севастополя Ирина Юхина рассказала, что городской штаб «Мы вместе — Севастополь» оказывает все виды помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.
В Севастополе рассказали о работе штаба помощи беженцам из ЛДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Количество беженцев, которые обратились за помощью, увеличилось с 2,5 тыс. почти до 4 тыс. А тех, кто приехал в Севастополь, но ещё не обратились, гораздо больше», — сообщила Юхина.

Наряду с этим стало известно о 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые за сутки пересекли границу с Россией в Ростовской области, сообщает Newinform со ссылкой на погрануправление ФСБ по региону.

Как отметил губернатор Василий Голубев, в настоящее время беженцы из ЛНР и ДНР находятся как минимум в 73 регионах России.

Ранее сообщалось, что в Московской области работает 130 волонтёрских пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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