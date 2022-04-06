В Севастополе рассказали о работе штаба помощи беженцам из ЛДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Количество беженцев, которые обратились за помощью, увеличилось с 2,5 тыс. почти до 4 тыс. А тех, кто приехал в Севастополь, но ещё не обратились, гораздо больше», — сообщила Юхина.
Наряду с этим стало известно о 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые за сутки пересекли границу с Россией в Ростовской области, сообщает Newinform со ссылкой на погрануправление ФСБ по региону.
Как отметил губернатор Василий Голубев, в настоящее время беженцы из ЛНР и ДНР находятся как минимум в 73 регионах России.
Ранее сообщалось, что в Московской области работает 130 волонтёрских пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.