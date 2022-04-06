Журова поделилась воспоминаниями о Жириновском

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Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Журова поделилась воспоминаниями о Жириновском
  • РИА Новости

«Действительно яркий человек. Думаю, все будут использовать это слово, вспоминая Владимира Вольфовича. Для меня это был человек, которого можно было слушать, и всё, что он говорит, на каком-то этапе жизни казалось фантазией, а потом фантазии превращались не в фантазии. У него был дар», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, Константин Симонов, кандидат политических наук, профессор Финансового университета, заведующий кафедрой «Прикладная политология», в беседе с телеканалом «360» назвал Жириновского одним из первых публичных политиков России.

«Владимир Вольфович, конечно, был очень ярким, опытным и мудрым политиком. Его противоречивость и жёсткость многих заявлений как раз связана с тем, что он чувствовал и знал своих избирателей», — отметил эксперт.

По его словам, уход Жириновского — это потеря.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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