Адвокат Астахов поделился воспоминаниями о Жириновском

Адвокат Павел Астахов поделился воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

«Ушёл один из величайших политиков, при этом очень яркая личность, настолько, что многосторонностью своей он затмевал многих», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам Астахова, когда он был в должности детского омбудсмена, больше всего обращений шло именно от Жириновского.

«Я с ним несколько раз встречался по этим вопросам», — отметил адвокат.

Как добавил Астахов, Жириновский был последовательным и принципиальным и заменить его невозможно.

Со своей стороны, актёр Станислав Садальский, сыгравший с Жириновским в фильме «Корабль двойников», в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что политик когда-то предлагал ему стать депутатом.

«Я ему сказал, что актёрам не место в политике, потому что мы работать должны для всех», — сообщил Садальский.

Он также назвал Жириновского провидцем, который оказался во многом прав.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.