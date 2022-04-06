Адвокат Астахов поделился воспоминаниями о Жириновском
- РИА Новости
«Ушёл один из величайших политиков, при этом очень яркая личность, настолько, что многосторонностью своей он затмевал многих», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По словам Астахова, когда он был в должности детского омбудсмена, больше всего обращений шло именно от Жириновского.
«Я с ним несколько раз встречался по этим вопросам», — отметил адвокат.
Как добавил Астахов, Жириновский был последовательным и принципиальным и заменить его невозможно.
Со своей стороны, актёр Станислав Садальский, сыгравший с Жириновским в фильме «Корабль двойников», в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что политик когда-то предлагал ему стать депутатом.
«Я ему сказал, что актёрам не место в политике, потому что мы работать должны для всех», — сообщил Садальский.
Он также назвал Жириновского провидцем, который оказался во многом прав.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.