Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Жириновского

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Искренне жаль, что ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский, светлая ему память. Он был фигурой неординарной, неповторимой и вряд ли заменимой. Я думаю, что после его ухода политический ландшафт сильно потускнеет, поистине это человек-эпоха», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Матвиенко назвала Жириновского ярким, харизматичным человеком с потрясающим чувством юмора. По мнению сенатора, лидер ЛДПР был блистательным оратором.

Со своей стороны, бывший депутат Госдумы Олег Шеин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что Жириновский был человеком, делавшим подчас довольно радикальные прогнозы, многие из которых сбывались.

«У лидера ЛДПР было очень хорошее чувство юмора, причём он понимал, что то, что он говорит, — это гротеск. Многие вещи из того, что он говорил, были нереалистичны, но тем самым это подчёркивало как раз образность речи», — сказал Шеин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.