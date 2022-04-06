В Татарстане выявили 260 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 260 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 835. Вылечился 131 551 житель, в том числе 594 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области за сутки зарегистрировали 445 случаев коронавируса, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Выздоровели 698 человек.

Всего в регионе на данный момент насчитывается 6461 заболевший.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».