В Татарстане выявили 260 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 260 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане выявили 260 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 835. Вылечился 131 551 житель, в том числе 594 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области за сутки зарегистрировали 445 случаев коронавируса, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Выздоровели 698 человек.

Всего в регионе на данный момент насчитывается 6461 заболевший.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».

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