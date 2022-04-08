Завкафедрой факультета РУДН Петровская назвала условие продления майских выходных

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Заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская прокомментировала идею продлить майские выходные.

По её словам, решение о нерабочих днях 4—6 мая может быть принято, если цель дать людям возможность вырастить урожай и сохранить рабочие места окажется в приоритете.

В беседе с «Прайм» она отметила, что пока вопрос организации длинных выходных дискуссионный.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов также прокомментировал в беседе с RT предложение продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.

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