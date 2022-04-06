Депутат Чепа высказался о законе о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

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Ангелина Шурпина
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал принятие закона о наказании за отождествление действий СССР и нацистской Германии.
Депутат Чепа высказался о законе о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
  • РИА Новости

«Когда-то и в голову не приходило, что кто-то будет пытаться это делать, но, к сожалению, ситуация в мире складывается такая, что вынуждены слышать и видеть это всё, и необходимо самым жёстким образом реагировать на такие заявления», — объяснил Чепа.

Депутат считает закон «абсолютно правильным».

Он также подчеркнул, что страна будет делать всё возможное, чтобы «препятствовать таким действиям».

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о наказании за отождествление действий СССР и нацистской Германии.

Как отмечала соавтор законопроекта, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, закон предусматривает те же штрафы, которые действуют против незаконного использования нацистской символики.

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