В России могут создать службу психологической помощи пациентам с постковидным синдромом

Минздраву России поручено проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постковидным синдромом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на протокол заочного заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Соответствующее поручение Минздраву России дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ведомству также поручили изучить опыт ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьёва Департамента здравоохранения города Москвы» касательно организации и оказания психолого-психотерапевтической помощи пациентам и врачам.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.