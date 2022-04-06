Войска РХБ ТОФ отработали маскировку важных военных объектов на Камчатке
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Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Военные использовали пять новейших машин, которые на месте и в движении обеспечили аэрозольную маскировку всей пирсовой зоны и рейда бухты Крашенинникова в закрытом городе подводников Вилючинске.
«В ходе учения специалисты РХБ защиты флота организовали аэрозольную маскировку важных военных объектов от средств воздушной разведки условного противника с целью предотвращения прицельного нанесения удара высокоточным оружием», — сообщила пресс-служба.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.