Войска РХБ ТОФ отработали маскировку важных военных объектов на Камчатке

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Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота закрыли аэрозольной маскировкой важные военные объекты в рамках учений на Камчатке.
Войска РХБ ТОФ отработали маскировку важных военных объектов на Камчатке
  • © РИА Новости / Николай Протопопов

Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Военные использовали пять новейших машин, которые на месте и в движении обеспечили аэрозольную маскировку всей пирсовой зоны и рейда бухты Крашенинникова в закрытом городе подводников Вилючинске.

«В ходе учения специалисты РХБ защиты флота организовали аэрозольную маскировку важных военных объектов от средств воздушной разведки условного противника с целью предотвращения прицельного нанесения удара высокоточным оружием», — сообщила пресс-служба.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.

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