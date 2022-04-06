Трутнев: ответственность за подготовку к пожарному сезону — на губернаторах ДФО

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Ответственность за подготовку к пожароопасному сезону в дальневосточных регионах с этого года возложена на губернаторов, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Ответственность с этого года за подготовку к пожароопасному сезону лежит полностью на губернаторах», — цитирует ТАСС Трутнева со ссылкой на аппарат полпреда по итогам совещания по вопросу готовности дальневосточных регионов к пожароопасному периоду.

По его словам, финансирование регионам предоставлено из федерального бюджета в полном объёме.

Ранее стало известно, что противопожарный режим в Самарской области будет действовать с 15 апреля до 15 октября.

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