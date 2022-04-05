Специалист Завалишин прокомментировал ситуацию в российском IT-секторе

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Директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин прокомментировал ситуацию в российском IT-секторе.

«Есть направления, по которым мы серьёзно опережаем западные страны. Например, софт, который в России разрабатывается для банковской сферы. Мы лидеры во всём мире по этой тематике», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт также напомнил, что в России есть своя операционная система на основе ядра Linux.

«У нас очень серьёзный, я бы сказал, высший мировой уровень по умению разрабатывать софт. Скорее проблема была в области финансирования этого процесса», — отметил он.

Как добавил Завалишин, серьёзные системы требуют большого финансирования.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с IT-специалистами.

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