Юрист Рыбко рассказал о признаках недобросовестной клиники

Медицинский юрист, руководитель компании «Юринк» Юрий Рыбко рассказал о признаках недобросовестной клиники.

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что специалисты такого учреждения делают слишком много назначений, особенно дорогостоящих.

«Когда вас торопят, говоря о том, что именно сегодня и сейчас нужно принять решение, что завтра этой акции не будет или скидки вообще нет: акции были на сайте, а когда вы пришли, в клинике их уже отменили», — заявил юрист.

По его словам, сомнения должны вызвать и уверения о том, что заболевание довольно тяжёлое, со множеством осложнений.

«Если вы изначально с доктором говорили об одной стоимости и вас, возможно, даже предупреждали, что она будет расти, но с каждым посещением клиники вы видите, что она растёт в геометрической прогрессии, а вам постоянно выставляют новые исследования, процедуры и вмешательства, то это тот самый симптом, который говорит, что здесь всё происходит не совсем честно», — считает Рыбко.

Ещё одним важным признаком он назвал отсутствие положительного эффекта от лечения.

Юрист рекомендует всегда читать отзывы о клинике и не соглашаться сразу на предложения.

«Возьмите время подумать несколько часов, а лучше дней; посоветуйтесь с родственниками. Посмотрите в интернете, почитайте, какой диагноз вам поставили и какое лечение вас ждёт: излечимо ли оно (заболевание. — RT) и какие существуют варианты», — пояснил он.

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