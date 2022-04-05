Диетолог Кононенко дала рекомендации по питьевому режиму

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко дала советы по питьевому режиму.

«В сутки я рекомендую пить около полутора литров воды», — сказала она в беседе с Пятым каналом.

Как считает эксперт, не стоит понижать или завышать потребление рекомендованной нормы жидкости.

«Если вы употребляете избыток жидкости (больше 1,5 л воды в сутки), то у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в первую очередь с гипертонической болезнью это может приводить к повышению артериального давления», — пояснила Кононенко.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.