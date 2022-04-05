Диетолог Королёва рассказала о возможном вреде заваривания лапши в упаковке

Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королёва рассказала о возможном вреде заваривания лапши быстрого приготовления в упаковке.

«Лапшу многие заваривают в её же упаковке, состоящей из полимерного материала. Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Королёва рекомендует готовить такую лапшу в стеклянной или керамической посуде и как можно реже.

«Возможно есть её только эпизодически: взрослым не чаще одного раза в неделю, а детям — один раз в месяц», — считает эксперт.

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