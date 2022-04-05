В РСТ рассказали о выездных направлениях для отдыха в мае

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о выездных направлениях для отдыха в мае.

«С 9 апреля крупные туроператоры уже продекларировали программы в Турцию с перелётом из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, причём на крупных фюзеляжных самолётах большой вместимости. Кроме этого, уже сейчас можно улететь на турецкие курорты транзитом через Сочи, где есть хаб», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Турция может занять более 60% от выездного рынка во время майских праздников, а также летом, хотя есть и альтернативные варианты.

Как отметил Барзыкин, спросом пользуются ОАЭ, активно заявляется Тунис, формируются туры в Индию.

Со своей стороны, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что ключевыми направлениями для россиян останутся Турция, Египет и ОАЭ.

«Если у нас появится ясность с дальними магистральными самолётами, то это Вьетнам, Таиланд и Китай, когда он окончательно откроется», — считает эксперт.

С 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.