В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на зарубежные туры

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на зарубежные туры.

«Цены будут корректироваться по курсу соответствующих валют. Мы видим, что на сегодня валютный курс изменился серьёзно, поэтому на эту разницу, возможно, и будет рост», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, сэкономить можно с помощью раннего бронирования.

Также эксперт отметил, что если покупать у оператора комплексный продукт, то он обойдётся дешевле, чем если отдельно покупать авиабилеты, бронировать отели и оплачивать другие сервисы.

Барзыкин также рекомендует покупать медицинскую страховку и страховку от невыезда, выбирать направления в дружественные страны.

Ранее Барзыкин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал снятие ограничений на полёты в 52 страны.