Промышленный форум пройдёт в Ижевске в октябре

Промышленный форум состоится в Ижевске 12—14 октября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Форум объединит всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», а также специальную экспозицию «Комплексная безопасность».

Также запланирован межрегиональный конгресс «Производительность труда. Выход в регионы».

Состоятся и обучающие программы, дискуссии по обмену лучшими решениями в сфере производительности труда.

В 2021 году форум посетили 4 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о темпах роста объёма производства промышленных предприятий.