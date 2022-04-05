Промышленный форум пройдёт в Ижевске в октябре
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Форум объединит всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», а также специальную экспозицию «Комплексная безопасность».
Также запланирован межрегиональный конгресс «Производительность труда. Выход в регионы».
Состоятся и обучающие программы, дискуссии по обмену лучшими решениями в сфере производительности труда.
В 2021 году форум посетили 4 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о темпах роста объёма производства промышленных предприятий.