Неонатолог Горев напомнил о необходимости подготовки к беременности

Главный врач Морозовской клинической детской больницы, главный неонатолог Москвы Валерий Горев напомнил о необходимости подготовки к беременности.

«Я пожелаю всем семьям, и в первую очередь вновь созданным, не откладывать свой репродуктивный выбор и попытаться сделать его максимальным. Найти ту золотую середину, когда можно состояться и профессионально, и выполнить нашу основную социальную функцию», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если семья пришла к пониманию, что хочет иметь ребёнка, то нужно уделить время подготовке к этому процессу, получить консультации врачей о том, что необходимо сделать для укрепления своего здоровья.

Ранее Горев рассказал о пользе грудного молока для младенцев.