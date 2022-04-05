Вице-спикер Совфеда Косачёв предупредил о риске самораспада Украины
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, Косачёв предложил два варианта развития событий на Украине.
«Либо... украинцы наконец-то поймут, что их судьба, их будущее связано с обеспечением межнационального мира, гармонии и возможности всем территориям Украины», — заявил он.
Либо, по мнению сенатора, Украина так и будет продолжать саморазрушаться, пока не окажется в ситуации самораспада и самораздела.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве обсудил, как ускорить вступление Украины в ЕС.
Подробнее — в материале RT.