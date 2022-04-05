В Подмосковье запустили проект «Наш участковый врач»

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В Московской области запустили проект «Наш участковый врач», разработанный региональным Минздравом и главными врачами крупнейших лечебных и научных учреждений Подмосковья.
В Подмосковье запустили проект «Наш участковый врач»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках проекта участковые педиатры получат в 2022 году дополнительные меры поддержки, новые возможности для обучения, супервизию психологов и наставников.

«Труд врача не просто так называют самым благородным и важным. У участковых врачей особая миссия — при первом приёме распознать симптомы, почувствовать тревогу пациента. Если речь идёт о детях, это сложно вдвойне. Детей у нас в Подмосковье становится больше, и хорошие педиатры нужны в каждом городе», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее progorod43 сообщал, что в 2021 году в медицинские организации Кирова пришли работать 362 молодых специалиста, в том числе 195 врачей.

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