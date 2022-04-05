Терапевт Капнинская дала советы по борьбе с проявлениями метеочувствительности
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В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что сердечникам, гипертоникам, гипотоникам и астматикам в период магнитных бурь важно иметь при себе препараты, которые позволят быстро скорректировать состояние.
Как отметила Капнинская, весенние перепады температур также могут привести к проблемам с нервной системой.
Чтобы справиться с метеочувствительностью, рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, соблюдать режим питания и сна.
Кроме того, врач советует отказаться от вредных привычек.
Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.