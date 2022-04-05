Терапевт Капнинская дала советы по борьбе с проявлениями метеочувствительности

Врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская дала советы по борьбе с проявлениями метеочувствительности.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что сердечникам, гипертоникам, гипотоникам и астматикам в период магнитных бурь важно иметь при себе препараты, которые позволят быстро скорректировать состояние.

Как отметила Капнинская, весенние перепады температур также могут привести к проблемам с нервной системой.

Чтобы справиться с метеочувствительностью, рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, соблюдать режим питания и сна.

Кроме того, врач советует отказаться от вредных привычек.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.