В Госдуме поддержали призыв Путина бережливо относиться к поставкам продовольствия за границу

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина, который порекомендовал в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия бережливее относиться к поставкам продовольствия за границу.

«Я думаю, что наш президент очень мягко и тактично даёт понять тем странам, которые проводят агрессивную и недружественную политику по отношению к России, что мы со своей стороны будем формировать запасы, которые позволят не допустить повышения цен», — подчеркнул депутат.

Он не исключил, что власти ограничат экспорт некоторых товаров за рубеж. В частности, могут быть введены квоты на вывоз из страны «наиболее чувствительных позиций».

«В том числе это и зерно, сахар, крупы, мясная продукция», — рассказал парламентарий.

Собеседник RT заявил, что осознанная политика в области поставок продуктов за рубеж важна как для сохранения небольшого избытка на внутреннем рынке, так и в качестве ответной меры для недругов России.

Ранее Путин порекомендовал в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия бережливее относиться к поставкам продовольствия за границу.

Он подчеркнул, что необходимо внимательно отслеживать параметры продуктового экспорта в недружественные страны.