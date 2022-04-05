Доктор медицинских наук Токарев рассказал о полезных свойствах кофе

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о полезных свойствах кофе.

«Кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств. Защитный эффект напитка ярко выражен в отношении болезни Паркинсона и атеросклероза», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, кофе также оказывает антиоксидантный и противовоспалительный эффекты.

Как уточнил Токарев, в данном случае речь идёт о натуральном зерновом кофе без сахара и молока и в умеренных дозах.

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