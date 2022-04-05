Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах острых специй

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах острых специй для людей, не имеющих противопоказаний.

«Специи содержат в своём составе антиоксиданты, например, пиперин в перце. Они подавляют не только развитие патогенной микрофлоры, но и воспаление, которое эта флора может вызывать», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, острые специи помогают пище лучше перевариться, так как улучшают кровообращение и выделение ферментов.

Соломатина отметила, что к острым продуктам нужно приучать себя постепенно. Также она напомнила, что подобные специи нежелательно употреблять детям и тем, кто имеет заболевания ЖКТ.

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