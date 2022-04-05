В Минпромторге прокомментировали ситуацию со средствами личной гигиены в России

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли России прокомментировали ситуацию со средствами личной гигиены.

Об этом сообщает Life.ru.

Как отметили в ведомстве, причинами вынужденного повышения цен стали возросшие затраты на логистику и сырьё, рост стоимости со стороны поставщиков и ситуация на валютном рынке.

«Сейчас в России работает более 15 предприятий по выпуску средств личной гигиены. 90% внутреннего рынка — отечественные производители, 10% — импорт», — уточнили в министерстве.

В марте в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сообщили, что цены на средства личной гигиены и контрацепции не подлежат государственному регулированию и устанавливаются ретейлерами самостоятельно.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.